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Murat Boz'dan Aslı Enver'e: En güzel derinlik

Murat Boz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla evlilik yolunda ilerlediği oyuncu sevgilisi Aslı Enver'e olan aşkını haykırdı.

Haber Merkezi | 30.07.2019 - 12:26..
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Murat Boz ve Aslı Enver, son zamanlarda yaptıkları paylaşımlarla aşklarında hiç bir problemin olmadığını gösterdi.

AİLELER DÜĞÜNDE BULUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Aslı Enver’in ağabeyinin nikah törenine katılan çift, burada mutluluk pozları vermişti.

Ailelerin de tanışmasıyla birlikte evlilik yolunda büyük bir adım daha atan ikiliden Murat Boz, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile Aslı Enver’e duyduğu aşkın ne boyutta olduğunu gözler önüne serdi.

"EN GÜZEL DERİNLİK"

Murat Boz'un "En güzel derinlik" notunu düşerek paylaştığı fotoğrafa, Aslı Enver de kalp ve minnettarlık emojileri ile yorum yaptı.

Murat Boz'dan Aslı Enver'e: En güzel derinlik

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