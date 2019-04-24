Murat Yıldırım: Bütün Türkiye’yi buraya taşımışsınız

Fransa’da bu yıl 9’uncusu gerçekleşen Geleneksel Lyon Festiculture'de oyuncu Murat Yıldırım'a 'En Sevilen Erkek Sanatçı' ödülü verildi.

"BÜTÜN TÜRKİYE BURADA"

Murat Yıldırım, Türk kültürünün tanıtıldığı organizasyon ile ilgili, "Bütün Türkiye’yi buraya taşımışsınız. Çok samimi, çok sıcak insanlar var, bizi çok güzel karşıladılar, onlara buradan tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ödül töreninden sonra hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Murat Yıldırım, Türk ve Arap hayranlarıyla tek tek ilgilendi.