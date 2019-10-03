Mustafa Ceceli: Selin kıyafetlerimi hazırlar

Mustafa Ceceli ve Selin İmer, ev hayatlarını ilk kez anlattı.

"SELİN BENİ HAZIRLIYOR"

Ceceli, muhabirin şıklığını övmesi üzerine "Şıklığımı eşim Selin'e borçluyum. Size evden çıkmadan nasıl hazırlandığımı anlatayım. Eşim Selin kıyafetlerimi hazırladığını söylüyor. Odaya giriyorum ve 5 dakika içinde hazırım..." dedi.

"BİZ BUNUN EĞİTİMİNİ ALDIK"

O esnada söze giren Selin İmer ise "Bu benim eğitimini aldığım bir alan. Ona nasıl müzik kolay geliyorsa; bana da bu kolay geliyor." şeklinde konuştu.

"MANGALDA İYİYİM"

"Mutfakta eşinize yardımcı mısınız?" sorusu üzerine Mustafa Ceceli, "Mutfakta çok yardım edebiliyor muyum bilmiyorum. Sadece mangalda iddialıyım." yanıtını verdi.