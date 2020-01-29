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Mustafa Sandal: Defne'yi sormayın

Mustafa Sandal, kitabında yer verdiği için davalık olduğu Defne Samyeli hakkında konuşmak istemedi.

Haber Merkezi | 29.01.2020 - 09:39..
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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, önceki akşam Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

"KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTIM"

“Beni Ağlatma” adlı kitabının ikinci baskısının yapılacağını söyleyen şarkıcı, aşk yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli hakkında soru sorulmasına fırsat vermedi: “Ne soracağınızı biliyorum ama ben o konuyla ilgili açıklamamı yaptım.”

Sandal, ısrarlı sorular üzerine “Arkadaşlar ikinci baskı değişiyor.” dedi ve konuyu kapattı.

Mustafa Sandal: Defne'yi sormayın

"ÜZGÜNÜZ"

Ardından Malaya ve Elazığ'da yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuşan Sandal, "Bu iki şehrimizde yaşanan depremden dolayı çok üzgünüz. Yüreğimiz buruk. Herkes elinden gelen yardımı yapıyor. Vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun." dedi.

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