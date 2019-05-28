Mustafa Sandal'dan sevgilisine Cannes tatili

10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten boşandıktan sonra mutluluğu Melis Sütşurup'ta bulan Mustafa Sandal, aşk sarhoşu.

PARAYA KIYIYOR

49 yaşındaki Sandal, kendisinden 20 yaş küçük küçük sevgilisinin ayağını bir kez daha yerden kesti.

OTELİN GECELİĞİ 15 BİN TL

Sandal, yeni aşkını Cannes tatiline çıkardı. Dünyaca ünlü starların film festivali için akın ettiği Cannes'da romantik anlar yaşayan ikili, konaklamak için de yıldızların izinden gitti. İkilinin Fransa’da kaldığı lüks otelin gecelik fiyatı ise yaklaşık 15 bin lira.