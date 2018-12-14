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Naci Bostancı'dan CHP'li vekile: Becerin siz seçin

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Başkan Erdoğan için 'seçilmiş kral gibi' ifadelerini kullanan CHP'li Zeynel Emre'ye AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı yanıt verdi.

AA | 14.12.2018 - 02:52..
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Naci Bostancı'dan CHP'li vekile: Becerin siz seçin

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Türkiye'de adalete güvenin yüzde 20'ye kadar düştüğü, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en düşük seviyeleri olduğunu bildirdi.

Emre, "16 yıldır Türkiye'yi AK Parti iktidarının yönetiyor. Son senelerde ağırlıklı olmak üzere kuvvetler birliğinin oluşmasıyla birlikte en son seçim ve referandumla birlikte değerlendirildiğinde tek yetkilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adeta seçilmiş kral gibi. Yasama elinde, yürütme elinde, yargı elinde, üniversiteler elinde, medya elinde; elinde olmayan hiçbir şey yok. Peki, böyle bir ortamda bu ülkeye barışı, huzuru, refahı getirmekle yükümlü ve sorumlu kendisi değil mi?" diye sordu.

Naci Bostancı'dan CHP'li vekile: Becerin siz seçin

"BECERİN, SİZ SEÇİN"

Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP'li milletvekilinin "Seçilmiş kral Erdoğan" sözlerine karşılık onlara şu ifadeleri kullandı:

"Ben kralların seçimle geldiğini bilmiyorum, hiç öyle bir şey okumadım. Seçilenlerin de kral olduğuna ilişkin bir şey okumadım. Halk seçer ve her zaman halk seçtiklerini geri çağırabilir, bunun yolu açık. Becerin, çağırın."

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