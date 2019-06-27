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NASA, deney ve araştırma donanımlarını uzaya gönderdi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi, farklı araştırma projeleri için kullanılacak bir grup araştırma ve deney donanımını uzaya yolladı.

AA | 27.06.2019 - 10:51..
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Elon Musk'ın, SpaceX'in en zorlu uçuş olarak nitelendirdiği ve geçtiğimiz günlerde Florida'nın Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılan Falcon Heavy roketi, her ne kadar başarılı bir şekilde uzaya gönderilse de roketin drone gemisi üzerine inmesi gereken merkez çekirdeği iticisi, hedefı ıskalayarak okyanusa çakılmıştı.

NASA, deney ve araştırma donanımlarını uzaya gönderdi

NASA'NIN EKİPMANLARINI UZAYA GÖNDERDİ

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi, farklı araştırma projeleri için kullanılacak bir grup araştırma ve deney donanımını Falcon Heavy roketi ile uzaya fırlattı.

NASA'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, aralarında atmosfer araştırma uyduları, ateşleme modülleri, uzay araştırma araçları ve bir atom saatinin olduğu donanımların, SpaceX'in ürettiği Falcon Heavy roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildiği bildirildi.

nasa

ABD Savunma Bakanlığının Uzay Test Programı-2 (STP-2) kapsamında uzaya yollanan donanımların çok amaçlı araştırma ve deney faaliyetlerinde kullanılması öngörülüyor.

MARS GÖREVİ ÖNCESİ UZAY ARAŞTIRILIYOR

Her biri ayrı bir misyonun parçası olan araç ve donanımların, daha akıllı ve etkin uzay araçlarının tasarlanmasına ve NASA'nın Ay'ı basamak olarak kullanacağı Mars araştırma projesi öncesinde uzay ortamının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

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