NASA, yaşama elverişli bir öte gezegen keşfetti

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzay çalışmalarına yön vermeye devam ediyor.

Yeni bir Mars görevi için uzay aracı üzerinde çalışmalarına devam eden şirketin öte gezegen keşif uydusu TESS, Dünya'ya 101,5 ışık yılı uzaklıktaki Yunus (Dorado) Takımyıldızı'nda bulunan yeni bir öte gezegen keşfetti.

Yörüngesindeki yıldızının "yaşama elverişli bölgesinde" bulunan Dünya büyüklüğündeki öte gezegen, yörüngedeki bir turunu 10 günde tamamlıyor.

YAŞAMA ELVERİŞLİ KOŞULLARA SAHİP

NASA araştırmacıları, "TOI 700 d" adı verilen öte gezegenin; kendi yıldızına, Dünya'nın Güneş'ten aldığı enerjinin yüzde 86'sını alacak mesafede bulunduğunu, bunun yaşama elverişli koşullara olanak sağlayabileceğini belirtti.

TESS UYDUSUNUN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

Her biri, baktığı yöndeki uzay boşluğunun dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera ile donatılmış TESS uydusu, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor. (Bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği an)

Bilim insanları, geçiş anında yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek ve ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.

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