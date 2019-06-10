NASA, yeni Mars aracının üretimini canlı yayınlıyor

NASA'nın Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'na yerleştirilen canlı yayın kamerası sayesinde, NASA teknisyenleri ve mühendislerinin Mars 2020 uzay aracını inşa etme görüntüleri canlı olarak izlenebiliyor.

Gelecek yıl bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek.





Yeni uzay aracı, Dünya'dan Mars'a kadar olan yolculuğunda birçok zorlu engelleri atlatmak zorunda. Bu yüzden sürekli yeni teknolojiler geliştiren NASA mühendisleri, ürettikleri bu çözümleri Mars aracına ekleyerek, aracın kızıl gezegene başarılı bir şekilde helikopter indirmesini sağlayacak.

NASA'nın yeni Mars aracını inşa etme görüntülerini canlı olarak takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.