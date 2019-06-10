taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8473
Euro
6.6064
Altın
1326.06
Borsa
93417.93
Gram Altın
249.628

NASA, yeni Mars aracının üretimini canlı yayınlıyor

NASA; mühendislerin bir sonraki Mars aracını inşa etme aşamalarını, 24 saat canlı olarak kullanıcılara sunuyor.

Haber Merkezi | 10.06.2019 - 10:56..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

NASA'nın Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'na yerleştirilen canlı yayın kamerası sayesinde, NASA teknisyenleri ve mühendislerinin Mars 2020 uzay aracını inşa etme görüntüleri canlı olarak izlenebiliyor.

Gelecek yıl bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek.

NASA

Yeni uzay aracı, Dünya'dan Mars'a kadar olan yolculuğunda birçok zorlu engelleri atlatmak zorunda. Bu yüzden sürekli yeni teknolojiler geliştiren NASA mühendisleri, ürettikleri bu çözümleri Mars aracına ekleyerek, aracın kızıl gezegene başarılı bir şekilde helikopter indirmesini sağlayacak.

NASA'nın yeni Mars aracını inşa etme görüntülerini canlı olarak takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

450
İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

524
Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

396
Almanya'da camilere saldırılar

Almanya'da camilere saldırılar

120
Türkiye, İzlanda'ya nota verdi

Türkiye, İzlanda'ya nota verdi

140
İzlandalılar Şenol Güneş'i kızdırdı

İzlandalılar Şenol Güneş'i kızdırdı

54
Emre Belözoğlu, uzatılan tuvalet fırçasını görmedi

Emre Belözoğlu, uzatılan tuvalet fırçasını görmedi

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir