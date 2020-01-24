Nataila Vodianova ve Antoine Arnault Türkiye'de evlenecek

Dünyanın en lüks markalarını bünyesinde barındıran Louis Vuitton’un patronu Bernard Arnault’un oğlu Antoine ile nişanlısı, dünyaca ünlü Rus model Nataila Vodianova 2020’de muhteşem bir düğünle nikah masasına oturmayı planlıyor.
GELİN ANTALYA İSTEDİ
Natalia, düğünün reklam yüzü olduğu Antalya’daki bir otelde yapılmasını istedi. Çiftin menajeri oteli arayarak bilgi aldı. Rus model Irina Shayk ile Amerikalı oyuncu Liv Tyler de geçtiğimiz yıllarda otelin reklam yüzü olmuş, aileleriyle tatil de yapmışlardı.