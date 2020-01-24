Nataila Vodianova ve Antoine Arnault Türkiye'de evlenecek

Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu

1 Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı 21 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 16 kişi adliyeye sevk edilirken, 31 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

2 Doğaya atılan çöpler hayvanları öldürüyor Denizde bulunan ölü balığın içinden çıkan çöp ve atıklar, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

3 Tarım ve Orman Bakanı'ndan çamaşır sulu döner açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tavuk dönerin çamaşır suyuyla yıkandığı iddialarıyla ilgili; bunu söyleyen dernek başkanıyla konuştuğunu ve haberin yalan olduğunu söyledi.

4 İstanbul, Balat-Haliç hattında keyifli bir şehir turu Yaşadığımız kentte, çok yakınımızda olan tarihi mekanlara, sanat merkezlerine ve müzelere bazen hiç gitmiyoruz. Şimdi rotamızı bu merkezlere çevirme ve keşfetme zamanı. Dünyada da şimdi bu moda.

5 Tesla, Çin'deki fabrikada daha ucuz bir model üretecek Tesla, Şanghay'da kurduğu fabrikada Tesla Model 3'ten daha uygun fiyatlı bir otomobil üretmek için çalışmalara başladı.

6 Lemina: Galatasaray'da mutluyum Galatasaray'ın son dönemde en formda ismi olan Lemina, yönetime gelecek sezon da takımda yer almak istediğini iletti.