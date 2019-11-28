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NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

ABD, terör örgütü YPG'nin de yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz edince, Türkiye de NATO'nun Baltık ülkelerine yönelik güvenlik planına itiraz etti.

AA | 28.11.2019 - 07:55..
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NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, NATO'nun biri Rusya'ya karşı Baltık ülkeleri için, biri de güneyden gelen tehditlere karşı Türkiye için iki güvenlik planı bulunuyor. Bu planlar NATO Konseyi tarafından onaylanarak iki yılda bir güncelleniyor ve yayımlanıyor.

NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

ABD, NATO'DA TÜRKİYE'YE KARŞI YPG'Yİ DESTEKLEDİ

Hazırlanan son güvenlik planları da NATO Konseyi tarafından onaylandı. Konseyin onayladığı planda Türkiye'ye yönelik tehditlerin içinde YPG/PYD/PKK da bulunuyor. Ancak ABD planın onaylanmış olmasına rağmen buna itiraz etti. Bu itirazdan sonra birkaç ülke daha ABD'ye katıldı.

NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

TÜRKİYE'DEN MİSİLLEME

Türk yetkililer, ABD'nin itirazını "Belge yayımlandığı zaman YPG/PYD'ye destek verdikleri için ABD hukuki olarak sorumlu olacak." şeklinde değerlendirdi.

Söz konusu belge NATO Konseyi'nin onayına karşın henüz yayımlanmadı. Türk yetkililer de "Türkiye için hazırlanan plan yayımlanmadıysa ötekine de izin vermeyiz." diyerek, duruma tepki gösterdi.

NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

"TÜRKİYE İÇİN DE AYNI DUYARLILIK GÖSTERİLMELİ"

Konu 20 Kasım'da Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da gündeme geldi. Türk heyeti toplantıda, "Baltık ülkeleri için hazırlanan raporun yayımlanmasını isteyenlerin Türkiye için de aynı duyarlılığı göstermesini" istedi.

NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

NATO'DAN ORTAK DİL ÇABALARI

Konunun çözülmesi için şu anda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çaba sarf ediyor. Diplomatik kaynaklar, Stoltenberg'in ortak bir dil bulmaya çalıştığını belirtiyor.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri de ortak değerlendirmeler yapıyor. Türk yetkililer tekliflere açık olduklarını ifade ediyor.

NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

Stoltenberg, konunun çözümü için yürüttüğü çalışmalar kapsamında son Türkiye ziyaretinden önce Türk yetkililerle toplantı yapmak istedi. Türk heyeti toplantıya gitmesine rağmen ABD heyeti toplantıya katılmadı.

Türk tarafı konunun çözümlenmesi için çalışmaların devam ettiğini ancak henüz bir sonuç alınamadığını vurguluyor.

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