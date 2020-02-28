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NATO'nun 5. maddesi gündemde

Türk askerine yönelik düzenlenen saldırının ardından NATO'nun harekete geçmesi gerekiyor.

Haber Merkezi | 28.02.2020 - 08:22..
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Rusya'dan destek alan Esad rejimi, İdlib'de askerlerimize yönelik hava saldırısı düzenledi.

Kalleş saldırının ardından bölgeden acı haberler gelirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile telefonda görüştü.

Türk askerine yönelik düzenlenen saldırı, NATO'nun 5. maddesini gündeme getirdi.

İŞTE O MADDE

Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5'inci maddesi şöyle:

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır.

Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

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