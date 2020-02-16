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Naz Elmas, photoshop'u abarttı

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Haber Merkezi | 16.02.2020 - 09:29..
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Ünlü oyuncu Naz Elmas, paylaştığı fotoğraf üzerinde oynama yapınca sosyal medyanın diline düştü.

Şu sıralar neredeyse tüm ünlülerin kullanmaktan çekinmediği photosop'a yenik düşen Elmas, kalçasını yamulttu.

FOTOĞRAFINI KALDIRDI

Bu görüntüsünü Instagram üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, eleştirilerin de hedefi haline geldi. Bunun üzerine Elmas, paylaştığı photoshop'lu fotoğrafını kaldırdı.

Naz Elmas, photoshop'u abarttı

SADE NİKAH TÖRENİ

Öte yandan Elmas, geçtiğimiz günlerde kendisinden 16 yaş büyük sevgilisi Erol Özmandıracı evlenmiş, Esma Sultan Yalısı'nda yapılan düğüne ünlülür akın etmişti.

Naz Elmas, photoshop'u abarttı

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