Naz Elmas, photoshop'u abarttı

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'Koronavirüs' karantinasının taburcu edilen en küçük üyesi

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Ryan Garcia ilk raundda Fonseca'yı nakavt etti

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Belediye başkan yardımcısı, AK Partili seçmene küfür etti

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Yurt dışına kaçırılan iki kültür varlığı Türkiye'ye getirildi

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası bir darbe girişiminde herkesin meydanlara ineceğini söyledi.

2 Çin’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1666’ya yükseldi Çin’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1666’ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 68 bin 500’e çıktı.

3 TEM'de feci kaza: 2 ölü TEM otoyolu Orhanlı mevkisinde meydana gelen kazada iki kişi, feci şekilde can verdi.

4 Danimarka’da Türk imamlar resmi nikah kıyabilecek Danimarka Kilise Bakanlığınca 2006 yılından bu yana inanç toplumları arasında sayılan Danimarka Türk Diyanet Vakfı ve çatısı altında faaliyet gösteren camiler, resmi nikah kıyma yetkisini ilk kez kull

5 Tarihte bir ilk: Azerbaycan-Ermenistan liderleri tartıştı İki liderin kamuoyu önünde yaptığı tartışmada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenilerin Hocalı katliamını ve işgali eleştirirken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise katliamı reddetti.

6 Burundi’de 6 toplu mezardan 6 binden fazla ceset çıktı Burundi’de 1972’deki katliamdan kalma toplu mezarlarda 6 binden fazla cesedin bulunduğu bildirildi.