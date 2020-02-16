Naz Elmas, photoshop'u abarttı

Ünlü oyuncu Naz Elmas, paylaştığı fotoğraf üzerinde oynama yapınca sosyal medyanın diline düştü.
Şu sıralar neredeyse tüm ünlülerin kullanmaktan çekinmediği photosop'a yenik düşen Elmas, kalçasını yamulttu.
FOTOĞRAFINI KALDIRDI
Bu görüntüsünü Instagram üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, eleştirilerin de hedefi haline geldi. Bunun üzerine Elmas, paylaştığı photoshop'lu fotoğrafını kaldırdı.
SADE NİKAH TÖRENİ
Öte yandan Elmas, geçtiğimiz günlerde kendisinden 16 yaş büyük sevgilisi Erol Özmandıracı evlenmiş, Esma Sultan Yalısı'nda yapılan düğüne ünlülür akın etmişti.