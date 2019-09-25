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Neşet Ertaş'ın ölümünün 7. yılı

Bugün, Anadolu ozanlarının son temsilcilerinden olan Neşet Ertaş'ın ölümünün 7. yıl dönümü.

AA & Ensonhaber | 25.09.2019 - 10:47..
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Türk Halk Müziği'ne dillerden düşmeyen eserler kazandıran ve İzmir'de 25 Eylül 2012'de hayatını kaybeden Neşet Ertaş, vefatından bir gün sonra memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşarken olduğu gibi, ölümünün ardından da sevenleri tarafından yalnız bırakılmayan ozanın Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabri, yılın her günü ziyaretçi akınına uğruyor. Bozlak ustası için eylül ayında anma etkinlikleri organize ediliyor.

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Neşet Ertaş eserleri hala müzik uygulamarında en çok dinlenenlerde üst sıralarda. Usta sadece eserleriyle değil, hayata karşı söylediği sözlerle dahi günümüzde adından söz ettirmeye devam ediyor.

O anlardan biri de Neşet Ertaş'ın dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la katıldığı bir programda sigara için söylediği sözler.

Sigara karşıtlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Ertaş, kendi üslubu ve alicenaplığıyla "Sayın Başbakanım cugara da yasak olursa avradı düvecek, hırsını ondan alacak" diyor.

Erdoğan ve Neşet Ertaş'ın sigara diyaloğu ARŞİV

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Neşet Ertaş'ın ölümünün 7. yılı

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