Neslihan Atagül: Süper gıdalarla besleniyorum

Güzel oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, Cosmopolitan dergisinin Aralık sayısında güzellik sırlarını paylaştı.

"SPORA AĞIRLIK VERDİM"

Güzelliğin içten geldiğini söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, beslenme alışkanlığını kökten değiştirdiğini dile getirdi. Beslenme rutinine; yaban mersini, somon, tarçın ve avokado gibi süper gıdaları ekleyen oyuncu, spora da ağırlık verdi.

"HAYALİM FİNLANDİYA"

Atagül, Uzak Doğu dövüş sporu tai chi ile hem bedenini hem de ruhunu arındırıyor. Seyahat etmeyi çok seven güzel oyuncu, eşi Kadir Doğulu ile birlikte Finlandiya'ya gitmek istediğini dile getirdi.