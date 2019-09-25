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Nesrin Cavadzade: Kaşlarımı aldırmayacağım

Sosyal medya üzerinden bazı takipçilerinin eleştirilerine yanıt veren güzel oyuncu, "Kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım." dedi.

Detay Haber | 25.09.2019 - 17:25..
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Son olarak Yasak Elma dizisi ile ekranlarda boy gösteren oyuncu Nesrin Cavadzade, takipçilerinden gelen eleştirilere cevap verdi.

Makyajsız bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, kaşları ve kilosu hakkında söylenenleri tiye aldı.

Nesrin Cavadzade: Kaşlarımı aldırmayacağım

"KAŞLARIMI ALDIRMAYACAĞIM"

Nesrin Cavadzade, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma gelen yüzlerce yorumdan sonra hepinize bir haberim var; kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım. Öptüm." notunu düştü.

Nesrin Cavadzade: Kaşlarımı aldırmayacağım

Ünlü oyuncunun bu paylaşımına yine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Nesrin Cavadzade: Kaşlarımı aldırmayacağım

Nesrin Cavadzade: Kaşlarımı aldırmayacağım

Nesrin Cavadzade: Kaşlarımı aldırmayacağım

Nesrin Cavadzade: Kaşlarımı aldırmayacağım

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