Nesrin Cavadzade ve Yiğit Kirazcı yakınlaşması

Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı ve Zuhal Olcay gibi ünlü oyuncuların yer alacağı filmin çekimleri, Ankara ve İstanbul'da gerçekleşti. Oyuncular ve film ekibi, film çekimleri bitince Beykoz Kundura Fabrikası'nda bir parti düzenledi.

OLCAY, CAVADZADE'YE SİNİRLENİP PARTİYİ TERK ETTİ

Partiye 2 saat geç kalan başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade, Zuhal Olcay'ın tepkisiyle karşılaştı. Oyuncuyla ufak bir tartışma yaşayan Olcay, gazetecilere fotoğraf verip partiden sinirli bir şekilde uzaklaştı.

İKİLİNİN BAKIŞLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Nesrin Cavadzade ise bu tartışma hiç yaşanmamış gibi gazetecilere poz verdi. Partide başrol oyuncuları Nesrin Cavadzade ve Yiğit Kirazcı'nın birbirine bakışı, hem gazetecilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının dikkatlerden kaçmadı.

"AHMET KURAL'IN ALFA BAKIŞI"

Yapılan yorumlar ise ikili arasında yeni bir aşkın başlamış olabileceği yönünde. Bazı takipçiler, "Ahmet Kural'ın bakışından daha alfa bir bakış." şeklinde yorumlarda bulundu.

"7 ÇOCUK YAPMAK İSTERİM"

Hatırlandığı gibi Nesrin Cavadzade daha önce, "Bence evlilik muazzam bir olay. İnsanlar aşka dair biraz temkinli ve umutsuzlar. Ben öyle değilim. Sevdiğim insanla hayatımı birleştirip 7 çocuk yapmak isterim.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

(Nesrin Cavadzade ve Yiğit Kirazcı'nın rol aldığı filmden bir görüntü)