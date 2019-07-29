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Nevşehir'deki mantarkaya turistlerin ilgisini çekiyor

Gülşehir ilçesinde mantarkaya, yerli ve yabancı turistin gözdesi haline geldi.

İHA | 29.07.2019 - 11:44..
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Kapadokya'da kaya oluşumları sonrasında meydana gelen mantar şeklindeki kaya, hem bölgedekilerin hem de yerli ve yabancı turistin dikkatini çekti.

Nevşehir'deki mantarkaya turistlerin ilgisini çekiyor

"BURAYI HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ"

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, “Kapadokya’da unutulan yerlerden birisi ama dünyada eşi benzeri olmayan kaya oluşumlarının bulunduğu Açıksaray ören yerindeyiz. Sadece mantarkayamız ile değil, diğer kilise ve manastır tarzı yapılarla ünlüyüz. İşte mantarkayamızın Kapadokya’da gerçekten eşi benzeri yok. İnşallah biz burayı turizmin ve doğa sporlarının merkezi haline getireceğiz. Tabii ki bunların sizlerin de yardımıyla tanıtılmaya ihtiyacı var. İnşallah Gülşehir hak ettiği yere gelecek. Gördüğünüz gibi doğa harikası bir yerdeyiz. Tarih kokan, kültürlerin, medeniyetlerin buluştuğu bir noktadayız. Daha önceden de söylediğimiz gibi 9 ve 10. yüzyıllarda kiliselerin ve psikoposluğun olduğu bir yer. Sonrasında ise Anadolu’nun Müslümanlaşmasıyla beraber Hacı Bektaş Veli’ye de ev sahipliği yapan mescidin olduğu bölgedeyiz. Burayı hak ettiği yere getireceğiz. Yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz.” diye konuştu.

Nevşehir'deki mantarkaya turistlerin ilgisini çekiyor

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