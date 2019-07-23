New York metrosunu sel bastı

ABD'de etkisini düşüren kavurucu sıcaklar, yerini tropikal yağmurlara bıraktı. Sıcaklık rekorunun kırıldığı aşırı sıcak hava dalgası, bazı bölgelerde yerini yağmura bıraktı. Şiddetli yağışın görüldüğü New York'ta sel meydana gelirken, metrolarda taşkınlar oluştu.
SEL VE BASKINLAR
Meteoroloji yetkilileri Manhattan, Queens ve Brooklyn için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Son 3 günde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olduğu New York'ta aniden bastıran yağışların ardından sel baskınları görüldü.
Özellikle New York'ta bulunan metro istasyonların şelaleye döndü. En ufak bir boşluktan akan sular, kısa sürede baskınlar oluşturdu
New York’ta sular altında VİDEO
FELAKETE DÖNÜŞTÜ
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, New Yorkluların sokakta yürümekte zorlandığı görüldü. Brooklyn'in Williamsburg bölgesinde bir kadının yolun karşısına geçmeye çalışırken zorlandığı anlaşılıyor.
New York Belediye Başkan Bill de Blasio su baskınlarında vatandaşların taleplerine yanıt verildiğini söyledi. New York'ta sürücülere sel baskınlarının etkili olduğu bölgelerde araç kullanmamaları uyarısı yapıldı.