NFC Teknolojisi nedir

İstanbulluların kullandığı İstanbul Kart, yeni gelişen temassız ödeme işlemi ve kablosuz şarj özelliği günümüzde en çok kullanılan araçlardan biri. Hepsinin de temelinde NFC teknolojisi barınıyor.

NFC TEKNOLOJİSİ NEDİR

Türkçesi Yakın Alan İletişimi olan NFC; müşteri elektroniği, mobil cihazlar ve bilgisayarlar ile etkileşim için tasarlanmış bir kısa menzilli, kablosuz, kişisel iletişim alanı teknolojisidir.

Özetle manyetik alan yardımıyla temassız veri iletimi sağlayan NFC günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır.

NERELERDE KULLANILIR

Akıllı telefonların hemen hepsinde bulunan bu teknoloji, Bluetooth ya da kızılötesi gibi çalışma prensibine sahip olsa da farklı teknolojilerdir.

Bu teknolojinin gelecekte tüm akıllı telefonlara dahil olması beklenmektedir. Bluetooth'un aksine, NFC uyumlu bir cihaz ile pasif RFID (güç kaynağına ihtiyaç duymayan cihazlar) teknolojisinin yerleşik olduğu kredi kartı, poster, ambalaj ve fiziksel ürünler gibi geniş yelpazedeki nesneler etkileşime geçebilir.

Günümüzde bankaların temassız ödeme yöntemi olarak kullandığı NFC teknolojisi, seyahat kartları ve kablosuz veri/enerji transferi kullanımında uygulanmaktadır.