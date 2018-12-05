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NFC Teknolojisi nedir

Türkçe'de Yakın Alan İletişimi olarak bilinen NFC, kablosuz iletişim alanıdır. Temassız ve kablosuz olarak veri iletimi sağlayan bu teknoloji günümüzde hemen her yerde kullanılmaktadır.

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İstanbulluların kullandığı İstanbul Kart, yeni gelişen temassız ödeme işlemi ve kablosuz şarj özelliği günümüzde en çok kullanılan araçlardan biri. Hepsinin de temelinde NFC teknolojisi barınıyor.

NFC Teknolojisi nedir

NFC TEKNOLOJİSİ NEDİR

Türkçesi Yakın Alan İletişimi olan NFC; müşteri elektroniği, mobil cihazlar ve bilgisayarlar ile etkileşim için tasarlanmış bir kısa menzilli, kablosuz, kişisel iletişim alanı teknolojisidir.

Özetle manyetik alan yardımıyla temassız veri iletimi sağlayan NFC günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır.

NFC Teknolojisi nedir

NERELERDE KULLANILIR

Akıllı telefonların hemen hepsinde bulunan bu teknoloji, Bluetooth ya da kızılötesi gibi çalışma prensibine sahip olsa da farklı teknolojilerdir.

NFC Teknolojisi nedir

Bu teknolojinin gelecekte tüm akıllı telefonlara dahil olması beklenmektedir. Bluetooth'un aksine, NFC uyumlu bir cihaz ile pasif RFID (güç kaynağına ihtiyaç duymayan cihazlar) teknolojisinin yerleşik olduğu kredi kartı, poster, ambalaj ve fiziksel ürünler gibi geniş yelpazedeki nesneler etkileşime geçebilir.

Günümüzde bankaların temassız ödeme yöntemi olarak kullandığı NFC teknolojisi, seyahat kartları ve kablosuz veri/enerji transferi kullanımında uygulanmaktadır.

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