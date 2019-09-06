Nicki Minaj müziği bıraktı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Nicki Minaj, emekliye ayrıldığını duyurdu. Minaj, ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediği için böyle bir karar aldığının altını çizdi.

"EMEKLİ OLDU"

Twitter üzerinden 20 milyonu aşkın takipçisine açıklamalarda bulunan Minaj, “Emekliye ayrılmaya ve aileme zaman ayırmaya karar verdim. Hepiniz şimdi mutlusunuzdur. Hayranlarıma sesleniyorum, ben ölene kadar beni dinlemeye devam edin.” dedi.

Konu hakkında kimseye cevap vermeyen ve hiçbir yayın kuruluşuna açıklama yapmayan Minaj’ın, ‘Şaka’ yapıyor olabileceği de düşünülüyor. Zira ünlü şarkıcı, zaman zaman hayranlarına çeşitli oyunlar yapabiliyor.