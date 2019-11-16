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Niğde'de hırsızların çaldığı koyunları kurtlar telef etti

Hırsızların çalıp dağlık alana bıraktığı 30 koyunun, 10’unu kurtlar parçaladı.

İHA | 16.11.2019 - 15:34..
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Niğde’nin Aşağı Kayabaşı Mahallesi Sarı köprü mevkisi, merkeze bağlı Koyunlu, Taşlıca ve Fesleğen köylerinde iki hafta içerisinde toplam 214 koyun çalındı.

30 KOYUNDAN 10'U TELEF OLDU

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve köylüler tarafından, koyunların çalındığı bölgelerde aramalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında dağlık alana terk edildiği belirlenen 10’u telef olmuş, 30 koyuna ulaşıldı. Telef olan koyunların kurtlar tarafından parçalandığı belirlenirken, canlı olanlar ise sahiplerine teslim edildi.

Hırsızların çaldığı koyunları kurtlar parçaladı -1

BESİCİLER ŞİKAYETÇİ

Koyunları çalınan besiciler Ramazan Taşlatan, Hüseyin Uçar, Musa Ulgun, Mustafa Göksu ve Süleyman Üçler hırsızlık olayının aydınlatılmasını istediklerini söyledi.

Hırsızların çaldığı koyunları kurtlar parçaladı -2

Hırsızların çaldığı koyunları kurtlar parçaladı -3

Hırsızların çaldığı koyunları kurtlar parçaladı -4

Hırsızların çaldığı koyunları kurtlar parçaladı -5

Hırsızların çaldığı koyunları kurtlar parçaladı -6

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