Öykü Arin kelebek ve deniz kızı oldu

1 Nijerya'da uçağa kaçak binmeye çalışan yolcu Uçağın kanadından tırmanan kişi, diğer yolcularda da paniğe neden oldu.

2 Mersin’de hırsızlık anları kameraya yansıdı Akdeniz ilçesinde yaşanan hırsızlık, güvenlik güçleri tarafından görüntülendi.

3 Bir topu 100 liraya satılan dondurma Şeker yerine Anzer balı ile tatlandırılan dondurmanın içerisindeki İran safranı fiyatı çok yüksek bir seviyeye çıkarıyor.

4 Çanakkale'de 32 göçmen daha yakalandı Yunanistan'a kaçak geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu göçmenler Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

5 Dedesinin parasını çalan genç ve arkadaşı tutuklandı Antalya'da Ünal Uysal, arkadaşı Mithat Babacan ile evine girip tabancayla tehdit ettikleri dedesi Mehmet Ali Okudan'ın 'kefen parası' olarak ayırdığı 2 bin 600 lirayı gasbetti.

6 Ekrem İmamoğlu İBB'ye 3 atama yaptı Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na atanan isimlerin öz geçmişleri dikkat çekiyor.