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Nijerya'da uçağa kaçak binmeye çalışan yolcu

Uçağın kanadından tırmanan kişi, diğer yolcularda da paniğe neden oldu.

AA | 21.07.2019 - 14:20..
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Nijerya Haber Ajansı NAN'a göre cuma günü kalkış için onay alan Azman Havayolları'nın Boeing 737 tipi uçağı pistin açılmasını beklerken yolcular bir kişinin motorun üzerinden kanada çıktığını gördü.

KAPILARIN AÇILMASINI İSTEDİ

Video kayıtlarında, uçağın içinde panik başladığı ve yolcuların kaptandan kapıları açmasını istediği görülüyor.

Ajansa göre kaptanın kuleyi uyarmasından sonra gözaltına alınan kişi, amacının Gana'ya gitmek olduğunu söyledi.

Nijerya'da uçağa kaçak binmeye çalışan yolcu ViDEO

Nijerya'da uçağa kaçak binmeye çalışan yolcu

Nijerya'da uçağa kaçak binmeye çalışan yolcu

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