Nijerya Haber Ajansı NAN'a göre cuma günü kalkış için onay alan Azman Havayolları'nın Boeing 737 tipi uçağı pistin açılmasını beklerken yolcular bir kişinin motorun üzerinden kanada çıktığını gördü.
KAPILARIN AÇILMASINI İSTEDİ
Video kayıtlarında, uçağın içinde panik başladığı ve yolcuların kaptandan kapıları açmasını istediği görülüyor.
Ajansa göre kaptanın kuleyi uyarmasından sonra gözaltına alınan kişi, amacının Gana'ya gitmek olduğunu söyledi.
Nijerya'da uçağa kaçak binmeye çalışan yolcu ViDEO