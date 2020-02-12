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Nikola Motors, yeni elektrikli kamyonet konseptini tanıttı

Nikola Motors, 'Badger' adını verdiği yeni elektrikli kamyonet modelini resmi olarak duyurdu. Kamyonetin özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 12.02.2020 - 14:21..
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2014 yılında kurulan ve Phoenix, Arizona'da bulunan bir Amerikan hibrit kamyon tasarım şirketi olan Nikola Motors, adını ünlü mucit Nikola Tesla'dan alıyor.

Tesla, Rivian, Ford ve General Motors'un bulunduğu elektrikli kamyonet pazarına yeni katılan Nikola Motors, 'Badger' adını verdiği yeni elektrikli kamyonet modelini resmen tanıttı.

nikola motoes

BADGER ÖZELLİKLERİ

Nikola Motors, yeni elektrikli kamyonet modelini iki farklı seçenek halinde sunmayı planlıyor. Birinci seçenekte tamamen elektrikli bir motor bulunurken, ikinci seçenekte ise hidrojenle çalışan hibrit bir motor bulunacak.

Şirkete göre hibrit modelin, 965 kilometrelik bir menzili bulunacak. Tamamen elektrikli olan model ise tek şarjla 482 kilometre yol alabilecek. Ayrıca araç, sıfırdan yüz kilometreye 3 saniyede çıkabilecek.

elektrikli kamyonet

Badger için şu anda en büyük sorun, hidrojen dolum istasyonlarının çok fazla olmaması. Elektrikli şarj istasyonları ile kıyaslandığında hidrojen şarj istasyonları, ABD genelinde oldukça sınırlı sayıda bulunuyor.

Ancak Nikola Motors'un, buna da bir çözümü var. Şirket, ABD genelinde 700 adet hidrojen dolum istasyonu kurmak için kendi cebinden harcayacak. Kamyonet hakkında daha fazla ayrıntı için, eylül ayında gerçekleşecek olan Nikola World 2020 etkinliğini beklememiz gerekecek.

nikola motors

tesla

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Nikola Motors, yeni elektrikli kamyonet konseptini tanıttı

Nikola Motors, yeni elektrikli kamyonet konseptini tanıttı

Nikola Motors, yeni elektrikli kamyonet konseptini tanıttı

Nikola Motors, yeni elektrikli kamyonet konseptini tanıttıNikola Motors, yeni elektrikli kamyonet konseptini tanıttı

Nikola Motors, yeni elektrikli kamyonet konseptini tanıttı

Nikola Motors, yeni elektrikli kamyonet konseptini tanıttı

Nikola Motors, yeni elektrikli kamyonet konseptini tanıttıNikola Motors, yeni elektrikli kamyonet konseptini tanıttı

Nikola Motors, yeni elektrikli kamyonet konseptini tanıttı

Nikola Motors, yeni elektrikli kamyonet konseptini tanıttı

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