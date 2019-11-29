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Nilgün Belgün'den Can Yaman yorumu

Nilgün Belgün, Can Yaman'ın sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 09:40..
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Can Yaman, geçtiğimiz haftayı Madrid'de geçirdi. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da aynı tarihlerde Madrid'deydi.

"KIVANÇ TANINMIYORSA NE YAPABİLİRİM"

Can Yaman, bu durumun hatırlatılması üzerine “Kıvanç ağabeyin dizileri İspanya'ya satıldı mı bilmiyorum. Eğer satıldıysa öyle olur satılmadıysa yapacak bir şey yok. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten.” demişti.

"HAZMEDEMİYOR"

O sözlere Nilgün Belgün'den yanıt gecikmedi. Belgün, Twitter sayfasında "Can Yaman'ın yolun çok başındayken, Kıvanç Tatlıtuğ gibi oyunculuğuyla insanların kalbinde taht kurmuş birine laf etmesi bulunduğu yeri hazmedemediğini gösteriyor." notunu paylaştı.

Nilgün Belgün'den Can Yaman yorumu

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