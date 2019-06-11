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Norveç elektrikli araçları yaygınlaştıracak

Norveç, 1.27 milyar dolar yatırım yaparak benzinli araç dönemini sona erdirecek.

REUTERS | 11.06.2019 - 11:39..
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Norveç elektrikli araçları yaygınlaştıracak

Norveç, ülkesindeki benzinli araç dönemini resmen sona erdirmek istiyor. Bu kapsamda da birçok çalışma yapıldı.

Norveç'te yapılan bir araştırmaya göre, ülkede sayıları hızla artan elektrikli araçların yarattığı talebin karşılanabilmesi için önümüzdeki yirmi yılda elektrik dağıtım şebekelerine 11 milyar Norveç kronu, yani 1.27 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor.

MALİYET TÜKETİCİLERİN CEBİNDEN ÇIKACAK

Bu maliyet, büyük ihtimalle faturalara yansıyarak tüketicilerin cebinden çıkacak. Norveç hükümeti, elektrikli araçları yaygınlaştırma politikası kapsamında bu araçları bazı vergilerden muaf tutuyor.

Norveç'te elektrikli araç satışları bu sayede mart ayında rekor kırdı, satılan araçların yüzde 60'ını elektrikli araçlar oluşturdu.

Norveç elektrikli araçları yaygınlaştıracak

ÜLKEDE BENZİNLİ ARAÇ KULLANIMI 2025 YILINDA SONA RECEK

Akaryakıt ile çalışan araç kullanımını 2025 yılında sona erdirmeyi hedefleyen Norveç'in, 2.7 milyon araçlık filosunda toplam 220 bin elektrikli aracı bulunuyor.

Norveç, 2040 yılına kadar araç filosunun çoğunun karbon salmayan araçlardan oluşmasını planlıyor.

Norveç elektrikli araçları yaygınlaştıracak

AÇIKLAMA YAPILDI

Araştırmayı yürüten Poyry danışmanlık şirketinin Norveçli yöneticisi Kjetil Ingeberg, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bir değişiklik olmazsa, her öğle sonradan akşama kadar şarj etmek en muhtemel seçenek olarak gözüküyor. Bu durumda 11 milyar Norveç kronu maliyeti tüketiciler ödeyecek." dedi.

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