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Nötrofil nedir

Nötrofil, bağışıklık sisteminin önemli parçası olan beyaz kan hücrelerinin bir çeşididir. Temel görevleri vücutta bulunan zararlı bakterileri, mikropları yok etmektir.

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Nötrofiller, kemik iliğinde yapılırlar ve kan dolaşımına girerek, içerdikleri enzimler sayesinde bakteri ve mantarlarla savaşırlar.

MİKROPLARI ÖLDÜRÜR

Bir enfeksiyonun varlığında, mikropları öldürmek için bulundukları yere göç eden ilk hücrelerdir. Yüksekliği veya düşüklüğü, ciddi bir hastalığın veya enfeksiyonun belirtisi olabilir.

Nötrofil nedir

ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ

Düşük nötrofil seviyeleri, lösemi hastalarında, kemoterapi alan kanserli kişilerde yaygın bir yan etkidir.

Vitamin eksiklikleri, sigara kullanımı, aşırı stres ve yetersiz beslenme nötrofil üretimini etkileyebilir.

Anormal nötrofil sayıları, altta yatan bir durumdan kaynaklanıyorsa tedavi buna göre belirlenir.

Nötrofil nedir

GÖREVLERİ

Nötrofillerin görevi mümkün olduğunca çok mikrop öldürmektir. Vücudumuzun doğal antibiyotikleri olan antimikrobiyal proteinler sayesinde, mikroplara zarar verebilirler.

Diğer bağışıklık hücrelerinin yardımıyla, bağışıklık sistemi devreye girene kadar günlerce, haftalarca çalışırlar.

Nötrofil nedir

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