Nur Yerlitaş'ın olay paylaşımı

Ünlü modacı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik'in düğününde, ünlüler geçidi yaşandı.

Tarkan ile Ebru Gündeş, düğünde sahneye çıkıp düet yaptı ve geceye damga vurdu.

İkili, 'Gül Döktüm Yollarına' adlı şarkıyı seslendirdi.

SOSYAL MEDYADA TT OLDU

Düğünde çekilen bir kare fotoğraf ise; sosyal medyayı adeta salladı. Nur Yerlitaş'ın Tarkan ile verdiği poz, olay oldu. Ünlü modacı, Tarkan ile çektiği fotoğrafı paylaşınca sosyal medyada, en çok konuşulanlar gündemine girdi.

SON HALİ KORKUTTU

Yerlitaş'ın beyin kanseri mücadelesi sürerken, bu hali hayranlarını korkuttu. Fotoğrafı gören hayranları, ünlü modacı için üzüldüğünü ifade ederek iyi dilek temennisinde bulundu.