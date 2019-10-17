Nvidia GeForce Now, Android kullanıcıları için yayınlandı

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, android kullanıcılarına da sunulmaya başlandı. Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren test aşamasında olan hizmet, geçtiğimiz günlerden itibaren bazı android telefonlarda beta olarak kullanıma açıldı

Şu anda sadece Güney Kore'de hizmete açılan GeForce Now, önümüzdeki günlerde diğer bölgelerde de yayınlanacak.

Şu anda beta aşamasında olan ve yalnızca Android 5.0 ve üzerindeki telefonlarda çalışan GeForce Now'dan yararlanabilmeniz için, bluetooth özellikli bir oyun koluna ve yüksek hızda internet bağlantısına ihtiyacınız olacak.

NVIDIA GEFORCE NOW NEDİR?

GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, bilgisayardaki oyunları telefonunuzdan oynamanızı sağlayacak. Eğer her şey Nvidia'nın planlandığı gibi giderse, kullanıcılar akıllı telefonlarında RTX destekli oyunları oynayabilecek.





Nvidia'nın GeForce Now özelliğini telefonunuzda kullanabilmeniz için, en az 2 GB RAM kapasitesine ve 15 Mbps internet bağlantısına ihtiyacınız olacak.

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