taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8846
Euro
6.5341
Altın
1488.57
Borsa
94321.22
Gram Altın
281.352
Bitcoin
47383.47

Nvidia GeForce Now, Android kullanıcıları için yayınlandı

Nvidia'nın bulut oyun hizmeti olan GeForce Now uygulaması, android kullanıcılarının hizmetine sunuldu.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 11:56..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, android kullanıcılarına da sunulmaya başlandı. Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren test aşamasında olan hizmet, geçtiğimiz günlerden itibaren bazı android telefonlarda beta olarak kullanıma açıldı

Şu anda sadece Güney Kore'de hizmete açılan GeForce Now, önümüzdeki günlerde diğer bölgelerde de yayınlanacak.

geforce now

Şu anda beta aşamasında olan ve yalnızca Android 5.0 ve üzerindeki telefonlarda çalışan GeForce Now'dan yararlanabilmeniz için, bluetooth özellikli bir oyun koluna ve yüksek hızda internet bağlantısına ihtiyacınız olacak.

NVIDIA GEFORCE NOW NEDİR?

GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, bilgisayardaki oyunları telefonunuzdan oynamanızı sağlayacak.  Eğer her şey Nvidia'nın planlandığı gibi giderse, kullanıcılar akıllı telefonlarında RTX destekli oyunları oynayabilecek.

nvidia

Nvidia'nın GeForce Now özelliğini telefonunuzda kullanabilmeniz için, en az 2 GB RAM kapasitesine ve 15 Mbps internet bağlantısına ihtiyacınız olacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Nvidia GeForce Now, Android kullanıcıları için yayınlandı

Nvidia GeForce Now, Android kullanıcıları için yayınlandı

Nvidia GeForce Now, Android kullanıcıları için yayınlandı

Nvidia GeForce Now, Android kullanıcıları için yayınlandı

Nvidia GeForce Now, Android kullanıcıları için yayınlandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

344
Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

165
Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

143
5.8'lik deprem sonrası binlerce kişi ALO 181'i aradı

5.8'lik deprem sonrası binlerce kişi ALO 181'i aradı

25
LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

240
Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı

Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı

235
PKK 35 yılda 20 bin çocuğu dağa çıkardı

PKK 35 yılda 20 bin çocuğu dağa çıkardı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir