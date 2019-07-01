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Öfkeli damat dehşet saçtı:2 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de bir kişi, kavga ettiği kayınpederi ve akrabasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü, baldızını ise aynı silahla yaraladı.

DHA | 01.07.2019 - 08:50..
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Osmaniye Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan G.A., iddiaya göre evine geldiği kayınpederi Erol G. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

BİR ANDA ATEŞ AÇMAYA BAŞLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine G.A., av tüfeği ile evdekilere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Erol G., kızı Tuğba G. ve yeğeni Sırdaş G. yaralandı. Yaralılar kanlar içinde yere yığıldığı sırada G.A., olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyup eve gelen komşuların ihbarı üzerine yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

KAÇAN DAMAT POLİS TARAFINDAN ARANIYOR

Durumları ağır olan Erol G. ve Sırdaş G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Tuğba G.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli G.A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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