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Öğrenci ve velilere siber zorbalık eğitimi verilecek

Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Projesi kapsamında, 8 ile 15 yaş arasındaki öğrencilere ve velilere internetin zararlı içeriklerinden nasıl korunabileceklerine ilişkin eğitim düzenlenecek.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 08:55..
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Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından yürütülen 'Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Projesi' kapsamında, 8 ile 15 yaş arasındaki öğrencilere ve velilere internetin zararlı içeriklerinden nasıl korunabilecekleri öğretilecek.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, projeyle 8-15 yaş aralığındaki öğrencilerin sosyal medyanın zararlarından korunmalarının ve kendilerine yönelik saldırılar karşısında bilinçlenmelerinin hedeflendiğini söyledi.

SAĞLIKLI İNTERNET KULLANIMI

"Proje kapsamında verilecek eğitimler, internet bağımlılığı, bilinçsiz internet ve sosyal ağ kullanımı, iletişime ve paylaşıma duyulan ihtiyacın neticesinde ortaya çıkan sıkıntıların çözümüne yönelik olacak." diyen Aktepe, dijital oyunun siber terör tehlikesine dönüşmesinin örneği olan Mavi Balina, Momo gibi oyunlardan gelebilecek tehditleri engellemek adına böyle bir çalışma başlattıklarını bildirdi.

Öğrenci ve velilere siber zorbalık eğitimi verilecek

ZARARLARI ANLATILACAK

Aktepe, çocukların çok küçük yaşlarda internetle tanıştıklarına işaret ederek, ebeveynlerin ve çocukların, güvenli internet kullanımının yanı sıra internetten gelebilecek bireysel ve toplumsal tehditlerden korunmalarının önemli olduğunu ifade etti.

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