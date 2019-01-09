Öğrenciler atık malzemelerden kedi ve kuş evi yaptı

Köroğlu İlköğretim Okulu öğrencileri, Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi'nin ‘Canlıları Seviyorum Projesi’ desteği ile geri dönüşüm malzemelerinden onlarca kedi ve kuş evi yaptı.

KENDİ SINIFLARININ İSİMLERİNİ VERDİLER

Atık malzemeler ve atık ahşaplarla yapılan kulübelere kendi sınıflarının isimlerini veren öğrenciler, Bolu Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ile bir araya gelerek, yaptıkları kedi ve kuş evlerini hayvanseverlere dağıttılar.

"UMARIM ÖRNEK OLUR"

Öğrencilerin yaptıkları çalışma ile çok mutlu olduklarını ifade eden okul müdürü Şerafettin Tarım, "Biz Köroğlu İlköğretim Okulu olarak geri dönüşüm malzemelerini, çevremizdeki atıkları değerlendirerek, sokak hayvanlarına sıcak bir yuva olmak amacıyla bir çalışma yaptık. İnşallah Türkiye genelindeki bu projede bizim de katkımız olursa kendimizi mutlu hissedeceğiz." dedi.