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Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor

Zonguldak'ta, Ülkem için üreteceğim projesi kapsamında yetiştirdikleri mevsimlik sebzeleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran 24 lise öğrencisi, üretime katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

AA | 16.12.2018 - 09:54..
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İlçeye bağlı Nebioğlu beldesindeki Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören ve okula ait 500 metrekare alandaki serada mevsimlik ürünler yetiştiren 24 öğrenci, okul yönetimi ve öğretmenlerinin önderliğinde proje hazırlamaya karar verdi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRIYORLAR

Ülkem İçin Üreteceğim sloganıyla hayata geçirilen projede öğrenciler, belde ve köylerden toplanan yerli tohumları kullanarak mevsimine göre yetiştirdikleri marul, brokoli, lahana, ıspanak, maydanoz, soğan, domates, salatalık, biber ve patlıcanı ihtiyaç sahipleri ailelere ulaştırmak istedi.

Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor

ÜRETMENİN VE PAYLAŞMANIN MUTLULUĞU

Bunun için Nebioğlu Belediyesinin desteğini alan ve serada yetiştirdikleri ürünleri poşetleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için zabıta görevlerine teslim eden öğrenciler, üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

ÜRÜN ÇEŞİDİNİ ARTTIRACAKLAR

Okul müdürü Tekin Verim, uygulama sahası içerisinde yazlık ve kışlık ürünler yetiştirdiklerini, bunların sayısını her geçen gün arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor

"ÜRETEN BİR GENÇLİĞİ GÖSTERMEK İSTEDİK"

Öğrencilerin projenin sloganını benimsediklerini belirten Verim, "Maalesef gençlerimizde tüketen toplumun vermiş olduğu bir özenti oluşuyor, biz bunu kırmaya çalıştık. Üretmenin, üreten bir toplum ve gençlik olmanın önemini ön plana çıkarmaya çalıştık" dedi.

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