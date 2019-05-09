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KKTC'de öğrencilerden harçlara zam tepkisi

Yavru Vatan'da hükümetin istifası, hayat pahalılığı derken bir de üniversitelere %30 zam yapıldı. Zamdan sonra öğrenciler protestolarda bulundu.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 18:31..
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KKTC'de öğrencilerden harçlara zam tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde krizler son bulmuyor.

Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın istifası ve koalisyon ortağı Halkın Partisinin (HP) hükümetten çekilme kararının ardından hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunmuştu.

ÖĞRENCİLERE %30 ZAM

Bu olayların etkisi henüz soğumamışken adada üniversitesi öğrencilerinin protestoları sahne aldı.

Üniversitelerin  öğrencilerin harç ücretlerinin %30 arttılırmasına tepkide bulunan öğreciler biz müşteri değiliz öğrenciyiz diyerek eylem yaptılar.

Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü önünde buluşan öğrenciler, protestolarına ilk olarak burada başladı. Öğrencilerin zamlara verdiği tepkilere sinirlenen rektör, öğrencilerin üzerine yürüdü.

Rektör zamları protesto eden öğrencilerin üzerine yürüdü VİDEO

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