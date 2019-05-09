KKTC'de öğrencilerden harçlara zam tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

İran Avrupa'yı uyardı: Yükümlülüklerinizi yerine getirin

Marmara Denizi'nde yerin 12.6 kilometre derinliğinde 3,6 ve 3,3 büyüklüğünde depremler olduğu açıklandı.

Üsküdar'daki Salacak sahilinde kayaların arasına kimliği belirsiz bir erkek cesedine rastlandı.

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Fatih'te bir polis aracı ile tramvay çarpıştı

İstanbul'un Fatih ilçesinde hemzemin geçitten geçen polis aracı duramadı ve tramvay ile çarpıştı. Kaza sonrası 1 polis memuru hafif bir şekilde yaralandı.