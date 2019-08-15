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Öğretim görevlisi sokakta bulduğu sıpaya sahip çıktı

Avcılar'da sokakta bulunan sıpaya sahip çıkan öğretim görevlisi, onu evine götürüp beslemeye başladı. Öğretim görevlisi sıpanın altına bez bağladı, ayaklarına da çorap geçirdi.

DHA | 15.08.2019 - 12:19..
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İstanbul Avcılar'da bir hayvansever, sahibini aramasına rağmen bulamayınca bakımının yapılabilmesi için bulduğu yeni doğmuş sıpayı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Kampusü’ne götürerek, Veterinerlik Meslek Yüksekokulu’ndaki öğretim görevlilerine teslim etti.

Öğretim görevlisi sokakta bulduğu sıpaya sahip çıktı

İKİ GÜNLÜKKEN BULUNDU

Atçılık konusunda uzman öğretim görevlisi İbrahim Kurban adlı hayvansever, sevimli sıpayı muayene ederken, bunun erkek ve en fazla iki günlük olduğunu tespit etti. Kurban, sıpanın sindirim sistemindeki kabızlık sorununu giderdi ve beslemeye başladı.

Öğretim görevlisi sokakta bulduğu sıpaya sahip çıktı

Öğretim görevlisi sokakta bulduğu sıpaya sahip çıktı VİDEO

KOLOSTRUMU ENJEKTE ETTİ

Okuldaki odasında özel bir bölüm ayıran Kurban, üniversitedeki damızlık kısraklardan gerektiğinde kullanılmak üzere saklanan, doğumdan sonra ilk 4-5 gün anne tarafından yavruya verilen ilk süt olan aynı zamanda yüksek oranda protein ve bağışıklık kazandıran maddeler içeren ‘kolostrumu’ sıpanın ağzına enjekte etmeye başladı.

Öğretim görevlisi sokakta bulduğu sıpaya sahip çıktı

 

EVİNE GÖTÜRDÜ

Öğretim görevlisi İbrahim Kurban, 'Cıvık' adını verdiği, annesinin yanında olmadığı için sürekli beslenmesi ve gerektiğinde muayene etmek amacıyla sıpayı evine götürdü. Veteriner Hekim Kevser Kurban ise eşinin getirdiği sıpaya, evinde özel bir yer yaptırdı. Üniversiteden sonra kısa sürede evin maskotu olan 'Cıvık'ın etrafı kirletebileceğini göz önüne alan Kurban çifti, onun altına bez bağladı, ayaklarına da çorap geçirdi. 'Cıvık'ın eve getirilmesine en fazla sevinen İbrahim Kurban'ın 2 yaşındaki oğlu, Yusuf Agâh oldu. Yusuf Agâh, yatağına yatırılan sıpanın yanında resim yapmaya çalışırken, uyanık olduğu zamanlarda birlikte koşturdu.

Öğretim görevlisi sokakta bulduğu sıpaya sahip çıktı

"SAHİBİ BULUNMAZSA BİZ BÜYÜTECEĞİZ"

İÜC Veterinerlik Meslek Yüksekokulu Öğretim görevlisi İbrahim Kurban, “Şu anda genel durumu iyi. Doğumdan sonraki ilk 3 gün kritik oluyor. Annesi olmadığı için sık ve kısa aralıklarla beslemek gerekiyor. Onun dışında aşırı sevimli. Vatandaş sadece bulduğu yeri söyledi, çevrede araştırma yapılıyor." dedi.

Öğretim görevlisi sokakta bulduğu sıpaya sahip çıktı

"ANNESİ OLMADAN TESLİM ETMEYİZ"

Kurban, "Evimizde odası hazır. Bir köşe yaptık ona. Annesi getirilmeden onu vermemiz söz konusu değil. Annesi getirilirse, yavrusu ile buluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

Öğretim görevlisi sokakta bulduğu sıpaya sahip çıktı

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