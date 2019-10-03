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Okan Bayülgen'in anne ve babası dolandırıldı

Okan Bayülgen’in hukukçu olan anne ve babasını, telefonda dolandırdılar.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 11:39..
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Televizyon şovmeni Okan Bayülgen’in hukukçu olan anne ve babası,  dolandırıcıların kurbanı oldu.

"YANLIŞ ÇEKİM YAPTIK, İADE EDECEĞİZ"

Okan Bayülgen'in babası Ümit Bayülgen'i arayan kişiler, "Eşiniz İhsan Doğudan Bayülgen'in kredi kartından yanlış çekim yaptık, iade edeceğiz." diyerek, kart bilgilerini aldılar. Dolandırıldıklarını anlayan Bayülgen Ailesi, savcılığın yolunu tuttu.

11 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, soruşturma sonucu üç şüpheli hakkında iddianame düzenleyip 'dolandırıcılık' suçlamasıyla, 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi.

2 BİN 300 LİRA GİTTİ

Telefonda dolandırıcılara eşinin kredi kartı bilgilerini veren hukukçu baba Ümit Bayülgen, durumu anlayınca hemen harekete geçip kendisini arayanları aradı. Ama parasını geri alamadı.

Kredi kartından harcanan paranın ise 2 bin 300 lira olduğu öğrenildi.

Okan Bayülgen'in anne ve babası dolandırıldı

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