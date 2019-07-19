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Öksüz kalan sıpaya Muşlular sahip çıktı

Muş'ta 4 günlükken annesi ölen sıpaya sahip çıkan vatandaşlar, hayvana Güllü adını verdi.

DHA | 19.07.2019 - 10:28..
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Karaağaçlı beldesinde doğduktan 4 gün sonra annesi ölen sıpa ortada kaldı.

Sahipsiz sıpaya belde sakinleri ve çocuklar sahip çıktı. Sıpayı yanlarında ayırmayan vatandaşlar, onu kahveye bile götürüyor. 'Güllü' ismini verdikleri sıpaya kahvede şeker veren vatandaşlar, günde 4-5 kez de biberonla besliyor.Öksüz kalan sıpaya Muşlular sahip çıktı

Öksüz kalan sıpaya Muşlular sahip çıktı ViDEO

"KAHVENİN ÖNÜNDEN HİÇBİR YERE AYRILMIYOR"

Çocuklar, evlerden getirilen ya da marketten alınan sütle beslenen sıpayla oyunlar oynuyor, eğleniyor. Belde sakinlerinden Erhan Güngörmüş, "Halkımız günde 4-5 defa sıpaya biberon yardımıyla süt veriyor. Sıpa, kahvenin önünden hiçbir yere ayrılmıyor. Sıpa, adeta beldemizin maskotu oldu. Halkımız ve özellikle çocuklar, onu çok seviyorlar. Herkes onunla oynamaya çalışıyor.  Öksüz olduğu için çok seviliyor ve sütü eksik edilmiyor" diye konuştu.

Öksüz kalan sıpaya Muşlular sahip çıktı

"BİBERON YARDIMIYLA ONA VERİYORUZ"

Sıpanın aç olduğu vakitlerde yanlarına geldiğini söyleyen Güngörmüş, "Aç olduğu zaman, sesler çıkarıyor. Çıkardığı sesten anlıyoruz ki aç, bizler de temin ettiğimiz sütü, biberon yardımıyla ona veriyoruz" dedi.

Çocuklardan Abdulsamet Şayık da sıpayla oyunlar oynayarak vakit geçirdiklerini, aç olduğu zamanlarda ise süt ile beslediklerini belirtti.

Öksüz kalan sıpaya Muşlular sahip çıktı

Öksüz kalan sıpaya Muşlular sahip çıktı

Öksüz kalan sıpaya Muşlular sahip çıktı

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