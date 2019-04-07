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Anne inek ölen yavrusunu götüren traktörün peşinden koştu

Şanlıurfa'da bir ineğin yıldırım çarpması sonucu ölen yavrusunu sürükleyerek gömmeye götüren traktörün arkasından koşması, duygulandırdı.

İHA | 07.04.2019 - 10:51..
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi'nde hayvan besiciliği yapan Mustafa Karabulut’un ahırına önceki gece yıldırım düştü.

Sahibinin ölen ineği traktörün arkasına bağlayıp sürüklemesi de dikkat çekti.

PEŞİNDEN KİLOMETRELERCE KOŞTU

Karabulut, telef olan hayvanları ahırdan çıkarttıktan sonra iple traktörün arkasına bağlayıp gömmek için sürükleyerek mahallenin dışına götürdü. Ölen yavrusunun traktörün arkasına bağlanıp sürüklenerek götürüldüğünü gören anne inek ise, koşarak hareket halindeki traktöre yetişti. Yavrusunu kaldırmaya çalışan anne inek, kilometrelerce traktörün arkasından koştu. Bir yandan yavrusunu koklayan anne inek, diğer yandan da bağırarak kalması için çaba harcadı.

Anne inek ölen yavrusunu götüren traktörün peşinden koştu

Anne inek ölen yavrusunu götüren traktörün peşinden koştu ViDEO

"ANNENİZİN KIYMETİNİ BİLİN"

Cep telefonuyla o duygusal anları videoya çeken Mustafa Karabulut, “Gece ahıra yıldırım düştü. Maalesef 4 büyükbaş hayvanım telef oldu. Bu da bu ineğin danası, anne yüreği, bakın danasını bırakmıyor. Buna göre herkes annesinin kıymetini bilsin. Herkes dikkatli baksın. Bakın arkadaşlar, ana yüreği işte, bakın” ifadelerini kullandı.Anne inek ölen yavrusunu götüren traktörün peşinden koştu

Anne inek ölen yavrusunu götüren traktörün peşinden koştu

Anne inek ölen yavrusunu götüren traktörün peşinden koştu


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