Hayvanlar için yaptığı yardımlar ve duyarlılığıyla sık sık gündem olan Ömür Gedik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hayvanlar öldüğü zaman kullanılan "telef oldu" ifadesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Ömür Gedik'in vasiyeti VİDEO

"ÖMÜR DE TELEF OLDU DERSİNİZ"

Twitter hesabı üzerinden gazetede okuduğu bir haberi ve o haberin veriliş şeklini takipçileriyle paylaşan Gedik, ölen attan "telef oldu" şeklinde bahsedilmesinden rahatsız olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

“Vasiyetimdir, türcü insanoğluna mesajımdır. Hayvanlara öldü diyemiyorsanız, kendinize hakaret sayıyorsanız bana da öldü demeyin, Ömür telef oldu dersiniz”