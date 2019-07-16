Orhan Veli, dünyanın en çok okunan ikinci şairi

Lyrikline Türkiye Editörü Şair Metin Celal, platformu ve Türk şiirine olan ilgiyi AA muhabirine anlattı. Derlenen bilgilere göre, bünyesinde 84 dilde 1375 şairin 12312 şiiri ve 18502 çevirisini paylaşan Lyrikline, 1999’dan beri yayında ve 2002’den beri de UNESCO desteğinde. Şiirlerin, şairlerin kendi sesinden kayıtlarını da barındıran Lyrikline, UNESCO Projesi olarak “Çağdaş, sınır ötesi kültürel değişimin mükemmel bir formu” olarak önerildiğinde, Birleşmiş Milletler tarafından “Medeniyetler Arası Diyalog Yılı” kapsamında, kayda değer bir kültürel proje olarak kabul edilmişti. Ayrıca 2005’te Kültür ve Eğlence “Grimme Çevrimiçi Ödülü”, 2008’de de Almanya – Fikirler Ülkesi girişimi tarafından “Fikirler Ülkesinde Dönüm Noktası” statüsüne değer görüldü…

(Orhan Veli)

Şimdi Lyrikline hakkında kısaca bilgilendiğimize göre, konumuz Orhan Veli! Lyrikline editörleri, her yıl haziran ayında “Berlin Şiir Festivali” kapsamında bir araya geliyor ve yıllık istatistiklerini açıklıyor. Bu senenin verilerine göre de, dünya çapında en çok okunan ikinci şiir, Orhan Veli’den “Anlatamıyorum!” İlk sırada ise, İsveçli şair Herman Hesse’den “Stufen” var.

179 ülkeden okuru bulunan Lyrikline, Haziran 2018 – Mayıs 2019 arasını kapsayan son istatistiğine göre en çok şiir okunan ülkelerini de açıkladı. Geçen yıl 137 bin 587 tekil ziyaretçi veren Türkiye, üçüncü sırada… Bu arada en az şiir okunan ülke ise, Burundi. Onu takip eden ülkeler ise, Kenya, Nijerya, Belarus, Letonya…

Önce Şair Metin Celal röportajında küçük kesitlere, sonra da ülkeler listesinde ve en çok okunan Türk şiirlerinde ilk 10’a da göz atalım…

Yeri gelmişken, Orhan Veli biyografisini okumak için tıklayınız.

(Metin Celal)

RÖPORTAJDAN KESİTLER

Celal, Orhan Veli şiirinin ikinci sırada yer almasını şöyle değerlendiriyor:

"Bu tabii çok iyi bir sonuç! Ben önceki yıllarda katıldığımız toplantılardan dolayı Türkiye'nin üst sıralarda olduğunu biliyordum; ama bu sene ilk defa Orhan Veli'nin şiiri öyle bir atak yaptı. 'Anlatamıyorum' şiirini hem Orhan Veli'nin kendi sesinden dinleyebiliyorsunuz hem yabancı dillerde çevirileri var. Sanıyorum bu da ilginin artmasına sebep oluyor. Diğer şairlerimiz de aynı şekilde ilgi görüyor."

*

Şiirlerin, şairlerin kendi sesinden verilmesini ise şöyle değerlendiriyor:

"Çeviri şiirler okuduğumuz zaman şiirin gerçek dilindeki melodisini anlayamayız ancak şairin kendi sesinden dinlediğimiz zaman, o şiirin aslında nasıl okunması, nasıl hissedilmesi gerektiğini anlamak mümkün oluyor. Okurlar yabancı şairleri de dinlerse söylediğimi daha iyi anlayacaklar."

Türkiye’den şairlerin ilgisini de değerlendiren Celal, bu konuda da şu ifadeleri kullandı:

"Şahsen ben yaşayan ve ölmüş şairler arasından Türkiye'yi doğru temsil edebilecek şairlerin yer almasını istiyorum. O yüzden de sayıyı çokça tutmuyoruz. Benim dışımda tabii ki Berlin Şiir Festivali'ne davet edilen Türk şairlerin de oraya gittiklerinde ses kayıtları alınıyor ve onların da yine çevirileri yayınlanıyor."

*

Celal, Lyrikline’yi anlatırken özellikle internette yer alan şiirlerin eksik ve hatalı olabileceğine de dikkat çekerek konuya şöyle bir açıklama getirdi:

"Genellikle internette şiirlerin tam ve orijinal versiyonlarına ulaşamıyoruz. Bozulmuş, yanlış yazılmış şiirler olabiliyor. Lyrikline'da böyle bir durum yok, hepsi orijinal, yazarından ve yayınevinden izin alınmış ona göre yayınlanmış eserler. Ayrıca o eserleri okurken dünya dillerine çevrilmiş hallerini de okumak mümkün. Türk şairlerin dışında birçok yabancı şairin de Türkçeye çevrilmiş şiirleri sitede yer alıyor."





EN ÇOK ŞİİR OKUNAN ÜLKELER





1 - Almanya

2 - ABD

3 - Türkiye

4 - Büyük Britanya

5 - Sırbistan

6 - Avusturya

7- İspanya

8 - İsviçre

9 - Rusya

10 - Fransa





EN ÇOK OKUNAN TÜRK ŞİİRLERİ





1 - Anlatamıyorum - Orhan Veli

2 - Hürriyete Doğru - Orhan Veli

3 - Sevgilerde - Behçet Necatigil

4 - Masalların Masalı - Nâzım Hikmet

5 - İdiller Gazeli - Haydar Ergülen

6 - Angine Pektoris - Nâzım Hikmet

7 - Denizi Özleyenler İçin - Orhan Veli

8 - Güzel Havalar - Orhan Veli

9 - Büyük İnsanlar - Nâzım Hikmet

10 - Belkim Bir Kertenkeleyim - Can Yücel

*

NOT:

Şiirlere buradan ulaşabilirsiniz: lyrikline.org

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap