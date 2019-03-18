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Osmaniye'de öğrenciler tarihi yaşayarak öğreniyor

Osmaniye'de lise öğrencileri tarih derslerini, kale surlarını andıran öğretmen masası bulunan, tarihi anlatan yazı ve resimlerle süslü sınıfta müzik ve tiyatro gösterisi eşliğinde işliyor.

AA | 18.03.2019 - 13:53..
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Osmaniye'de öğrenciler tarihi yaşayarak öğreniyor

Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarih derslerini, içinde kale surlarını andıran öğretmen masası bulunan, tarihi anlatan yazı ve resimlerle süslü sınıfta, müzik ve tiyatro gösterisi eşliğinde, adeta yaşayarak öğreniyor.

Okulda tarih derslerinin işlenmesi amacıyla oluşturulan sınıf, içindeki heykel, kılıç, balta, tarihi resim ve yazılarıyla tarihi bir filmin platosunu andırıyor.

TARİHİ YAŞAYARAK ÖĞRENİYORLAR

Öğrencilerin tarihi yaşayarak anlamaları için hazırlanan sınıfta özellikle kale surlarına benzetilen öğretmen masası dikkati çekiyor.

Öğrenciler, bazı konuların anlatımı sırasında, o dönemin karakterlerinin kıyafetlerini giyiyor, müzik ve tiyatro gösterisi şeklinde anlatılan dersleri yaşayarak öğreniyor.

Tarih öğretmeni Bilal Kaplan da anlattığı konuya göre giydiği kıyafet ve aksesuarlarla öğrencilerin dikkatini derse çekmeyi başarıyor.

Osmaniye'de öğrenciler tarihi yaşayarak öğreniyor

DERSLER DAHA EĞLENCELİ OLUYOR

Tarih öğretmeni Bilal Kaplan, "Bu nedenle geleneksel öğrenme metotlarının dışında, öğrenciyi öğrenmenin merkezine alarak, yaparak, yaşayarak, bazı zaman dramatizasyon ve rol alma gibi yöntemlerle bu dersi daha eğlenceli ve anlaşılır hale getirmek istedik. Bu amaçla da böyle bir sınıf hazırladık." dedi.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Sınıfta çok güzel bir ortam oluşturulduğunu vurgulayan öğrenci Yaren Akkaya, "Sözel dersler genellikle sıkıcı olur ama bu sınıfta böyle olmuyor. Videolarla, görsel anlatımlarla ve örneklerle pekiştirerek öğreniyoruz. Bize çok olumlu katkısı oluyor. Tarih dersinin dinleyip okuyarak değil, görerek, uygulayarak, gerekirse müzik ve tiyatro eşliğinde anlatılması bize fazlasıyla şey katıyor." ifadesini kullandı.

Osmaniye'de öğrenciler tarihi yaşayarak öğreniyor


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