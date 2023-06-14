2023 Türkiye'de Yılın Otomobili kazananı belli oldu Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla, 2023 Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün kazananı açıklandı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için adaylar belli olmuştu.

OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için 7 araç belirlenmişti.

7 aday modelin açıklanmasının ardından, modellerin test sürüşleri gerçekleştirildi ve bir kazanan belirlendi.

Yılın otomobili Nissan X-Trail

Final etabında yarışacak isimler sırasıyla BMW X1, Dacia Jogger, Hyundai Ioniq 5, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 408 ve Toyota Corolla Cross olarak belirlenmişti.

Bu otomobiller arasından gazetecilerin oylarıyla birinci seçilen araç Nissan X-Trail oldu.

3580 puan alan X-Trail'i sadece 30 puan farkla Peugeot 408 takip ediyor. Finalde yarışan otomobillerin aldığı puanlar şöyle:

Nissan X-Trail: 3580 puan

Peugeot 408: 3550 puan

Toyota Corola Cross: 2270 puan

Opel Astra: 2140 puan

Hyundai Ioniq 5: 1550 puan

Dacia Jogger: 1490 puan

BMW X1: 1420 puan