2025 yılı araç muayene ücretleri belli oldu

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TÜİK'in Ekim 2024 enflasyon verilerine dayanarak belirlenen yeniden değerleme oranı, gelecek yıl araç muayene ücretlerini de etkileyecek.

Hükümet farklı bir karar almadığı takdirde, tüm resmi ödemelerde yüzde 43,93 oranında bir artış yaşanacak.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK

Bu artışla birlikte, 2025 yılında araç muayene ücretleri şu şekilde olacak.

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet için muayene ücretleri 927,60 TL'den 1.335 TL'ye yükselecek.

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ise 1.821,60 TL'den 2 bin 622 TL'ye çıkacak.

Otobüs, kamyon ve çekiciler ise yeni yılda 2 bin 462,40 TL yerine artık 3 bin 544 TL ödemek zorunda kalacak.

Yeniden değerleme oranındaki artış sadece araç muayene ücretlerini değil, trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi araç sahiplerini ilgilendiren diğer kalemleri de etkileyecek. Bu kalemlerde de yüzde 43,93 oranında bir artış bekleniyor.

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YILLARA GÖRE ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

2010: 126,26 TL

2011: 135,70 TL

2012: 148,68 TL

2013: 159,30 TL

2014: 165,20 TL

2015: 181,72 TL

2016: 191,16 TL

2017: 198,24 TL

2018: 226,56 TL

2019: 279,66 TL

2020: 342,20 TL

2021: 372,88 TL

2022: 507,40 TL

2023: 1.130,44 TL

2025: 1.821 TL

2025: 2.622 TL