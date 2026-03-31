Opel resmi olarak duyurdu: Formula E sahnesine çıkıyor

Opel, ralli ve dayanıklılık yarışlarındaki köklü geçmişini artık tamamen elektrikli motor sporları dünyasına taşıyor.

Şirket, 2026/2027 sezonundan itibaren "Opel GSE Formula E Takımı" adıyla ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda yarışacak.

Alman üretici, motor sporları tarihindeki bu yeni sayfayı fabrika takımı statüsünde açmaya hazırlanıyor.

YENİ NESİL GEN4 ARAÇLAR

Opel'in Formula E sahnesindeki yeni mücadelesi, bugüne kadarki en büyük performans sıçramasını sunan GEN4 yarış araçlarıyla gerçekleşecek.

Yeni nesil tamamen elektrikli bu otomobiller, elemelerde ve özel modlarda 816 beygire (600 kW) kadar muazzam bir güç üretebilecek.

Önceki nesle göre 250 kW daha fazla güç sunan dördüncü nesil araçlar, artık sürekli dört tekerlekten çekiş sistemiyle pistlere çıkacak.

Ayrıca araçların 700 kW seviyesine ulaşan enerji geri kazanım kapasitesi, yarışlarda benzersiz bir verimlilik ve menzil avantajı sağlayacak.

STELLANTİS VE ALMAN MÜHENDİSLİĞİ BİRLEŞİYOR

Opel Motorsport Direktörü Jörg Schrott liderliğindeki uzman kadro, yeni sezona hazırlık amacıyla Avrupa genelindeki test sürüşlerine aralıksız devam ediyor.

Bu önemli projede, Stellantis Motorsport'un yarış geliştirme deneyimi ile Opel'in üstün Alman mühendisliği doğrudan bir araya getiriliyor.