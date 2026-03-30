OMODA 5 ve OMODA 7 Türkiye'de satışta: İşte fiyatları ve özellikleri

Kullanıcı beklentilerini teknoloji, moda ve güvenlikle harmanlayan OMODA 7, mart ayı itibarıyla Türkiye yollarında boy göstermeye başladı.

Markanın pazardaki iddiasını güçlendiren bu yenilikçi araç, sürücülere çok daha gelişmiş ve premium bir mobilite deneyimi vadediyor.

OMODA 7 NEO DONANIMI VE FİYATI

OMODA & JAECOO markasının dikkat çeken yeni aracı OMODA 7, Türkiye pazarına üst düzey özellikler barındıran Neo donanım seviyesiyle giriş yaptı.

Yeni nesil SUV modeli, lansmana özel olarak 2 milyon 680 bin TL'lik indirimli fiyatıyla bayilerdeki yerini aldı.

Müşterilere sunulan ayrıcalıklar sadece indirimli lansman fiyatıyla sınırlı kalmıyor. OMODA 7 modelini satın almak isteyen kullanıcılar, 600 bin TL tutarında 6 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi avantajından yararlanabiliyor.

YENİ OMODA 5 ULTIMA

Markanın ürün gamını tamamlayan bir diğer önemli model olan yeni OMODA 5 ise en üst donanım seviyesi olan Ultima versiyonuyla otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Güçlü motor yapısı ve zengin teknolojik özellikleriyle öne çıkan bu model, lansmana özel 2 milyon 120 bin TL fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor.

Yeni OMODA 5 Ultima modelini tercih edecek ticari müşteriler için de avantajlı bir finansman planı oluşturuldu.

Bu iddialı araca sahip olmak isteyenler, 300 bin TL için 6 ay vadeli ve sıfır faizli ticari kredi fırsatını değerlendirebilecek.