Volkswagen ID.3'ün tam gücü, sadece ücretli abonelere açıldı

Otomobil üreticilerinin donanım özelliklerini ücretli abonelikle sunma trendine Volkswagen markası da dahil oldu.

Şirket, ID.3 Pro ve Pro S modellerinin tam performansını kullanıcılara bir ödeme duvarının arkasında sunmaya başladı.

TAM PERFORMANS İÇİN EK ÜCRET ŞARTI

İngiltere pazarında standart olarak 204 beygir güçle listelenen araçların tam kapasitesi olan 231 beygire ulaşmak için ekstra ödeme yapılması gerekiyor.

Kullanıcılar bu güç artışını bir aylık ücretsiz denemenin ardından aylık 16,50 sterlin, yıllık 165 sterlin veya kalıcı olarak 649 sterlin karşılığında aktif edebiliyor.

KİRALAMA YAPANLAR İÇİN ESNEK SEÇENEKLER

Sunulan bu esnek ödeme seçenekleri, aracını sadece birkaç yıl için kiralayan müşterilerin maliyetlerini yönetmesi açısından avantaj sağlayabiliyor.

Güncel verilere göre İngiltere pazarında leasing yöntemiyle satılan araçların yüzde 40'ından fazlasını tam elektrikli modeller oluşturuyor.

SEKTÖRDE YAZILIM KİLİDİ YAYGINLAŞIYOR

Daha önce BMW'nin ısıtmalı koltuklar, Mercedes-Benz'in ise yıllık 1.200 dolar karşılığında hızlanma artışı için denediği abonelik sistemleri sektörde giderek standartlaşıyor.

Otomobiller yazılım odaklı hale geldikçe, beygir gücü ve diğer donanımlara erişimin gelecekte daha fazla markada ödeme duvarı ardında sunulması bekleniyor.