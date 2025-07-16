2026 Mercedes-Benz CLA Shooting Brake tanıtıldı

Otomobil pazarının SUV modelleri tarafından ele geçirilmesine rağmen Mercedes, lüks station wagon segmenti için yeni CLA Shooting Brake modelini tanıttı.

Önceki nesilden daha büyük olan üçüncü jenerasyon model, hem tamamen elektrikli hem de benzinli motor seçenekleriyle geliyor.

761 KM'YE VARAN MENZİL SUNAN ELEKTRİKLİ VERSİYONLAR

CLA Shooting Brake başlangıçta, 349 beygire kadar güç üreten tek ve çift motorlu iki farklı elektrikli versiyonla satışa sunulacak.

Bu modeller 761 kilometreye varan menzil sunarken, 800V mimarisi sayesinde 10 dakikalık hızlı şarj ile yaklaşık 300 kilometre menzil sağlayabiliyor.

EKRAN ODAKLI KOKPİT VE PANORAMİK CAM TAVAN

Aracın içi tamamen ekran odaklı bir tasarıma sahip; 14 inçlik merkezi dokunmatik ekran, 10,25 inçlik dijital gösterge paneliyle birleşiyor.

Genişletilmiş tavanı en iyi şekilde kullanan devasa, tek parça panoramik cam panel ise, milisaniyeler içinde opak renkten şeffaf renge geçirilebiliyor.

Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamada station wagon gövde tipine sahip yeni CLA'nın fiyatı hakkında bilgi verilmedi.

Ancak bu otomobilin Mart 2026 itibarıyla Avrupa pazarına gireceği kesin. Bu nedenle, otomobilin fiyatını öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekecek.