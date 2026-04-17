2026 Toyota Yaris Cross tanıtıldı: İşte özellikleri

Geçtiğimiz yıl Avrupa pazarında 200 bin adedi aşan satış rakamıyla büyük bir başarı yakalayan Toyota Yaris Cross, merakla beklenen makyajlı versiyonuna kavuştu.

Segmentinin iddialı oyuncusu, geçirdiği estetik operasyonuyla birlikte çok daha modern ve dinamik bir görünüme büründü.

DIŞ TASARIMDA NELER DEĞİŞTİ

Aracın ön bölümünde tampona entegre edilen yeni panjur tasarımı ve gövde rengiyle uyumlu üç boyutlu petek dokusu öne çıkıyor.

Gündüz farlarını da içine alan yeni LED far grubu, 18 inçe kadar uzayan jant seçenekleri ve siyah tavanla sunulan yeni bronz renk alternatifi dış tasarımdaki sportifliği artırıyor.

İÇ MEKAN VE TEKNOLOJİ

Kabin içinde sürdürülebilirliği odak noktasına alan Toyota, geleneksel deri yerine karbon emisyonlarını yüzde 95 azaltan bitkisel kökenli Sakura Touch koltuk döşemelerini kullanıyor.

Teknolojik altyapısını koruyan araçta 12 inçlik dijital gösterge paneli, 10 inçlik multimedya ekranı ve fiziksel kontrol tuşları varlığını sürdürüyor.

STANDART HİBRİT MOTOR VE GÜVENLİK

Eski versiyondaki 115 beygirlik giriş motoru listeden çıkarılırken, yerine 130 beygir güç üreten tam hibrit ünite tüm modellerde standart hale getirildi.

Seviye 2 otonom sürüş ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla gelen yenilenmiş modelin, eylül ayından itibaren Avrupa'da yollara çıkması bekleniyor.