2026 model MG4 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Çinli üretici SAIC, merakla beklenen 2026 model MG4 elektrikli aracını Pekin Otomobil Fuarı öncesinde otomobil tutkunlarının beğenisine sundu.

Yeni modelin dış tasarımında dinamik farlar, parçalı ön spoyler ve sürücü destek sistemini gösteren mavi bir bildirim ışığı yer alıyor.

İÇ MEKAN VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ

Aracın yenilenen iç mekanında 8,8 inç dijital gösterge paneli ile 15,6 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekran kullanıcıları karşılıyor.

Doubao 3.0 yapay zeka modelinin entegre edildiği otomobil, dört bölgeli ses tanıma sistemi sayesinde araç içi iklimlendirme ve eğlence fonksiyonlarını sesli komutlarla kontrol etmeye olanak tanıyor.

AKILLI SÜRÜŞ VE PARK SİSTEMLERİ

Horizon Robotics imzalı Seviye 2+ akıllı sürüş asistanıyla donatılan yeni MG4, otoyollarda güvenli şerit takip ve otomatik sollama özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Araçta ayrıca dar alanlarda manevra kabiliyetini artıran gelişmiş park asistanı ve düşük hızda park yeri tespiti gibi yenilikçi sistemler de sunuluyor.

MOTOR, MENZİL VE HIZLI ŞARJ PERFORMANSI

Tamamen elektrikli ve sıvı-katı hal bataryalı seçeneklerle üretilen aracın standart versiyonu 161 beygir güç üretirken, 53,9 kWh bataryalı modeli 530 kilometreye kadar menzil sağlıyor.

Yeni 3C hızlı şarj teknolojisini destekleyen sistem sayesinde aracın bataryası sadece 18 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80 doluluk oranına ulaşabiliyor.