Toyota ve Isuzu, hidrojen yakıt hücreli yeni bir kamyonet geliştirecek

Japon otomotiv devleri Isuzu ve Toyota, hafif ticari araç sınıfında dikkat çekecek yeni bir hidrojen yakıt hücreli kamyonet için ortaklık kurduklarını duyurdu.

İki şirketin güçlerini birleştirerek geliştireceği bu yenilikçi modelin 2027 yılında resmi olarak tanıtılması planlanıyor.

ISUZU ELF ALTYAPISI VE TOYOTA TEKNOLOJİSİ

Geliştirilecek olan bu yeni hidrojenli araç, halihazırda 5 ve 7,5 tonluk ağırlık versiyonları bulunan tamamen elektrikli Isuzu ELF modelini temel alacak.

Aracın güç ve donanım altyapısında ise Toyota'nın üstün performans sunan üçüncü nesil yakıt hücresi sistemi kullanılacak.

Süpermarketler ve günlük tüketim ürünleri dağıtan zincir işletmeler için tasarlanan bu araçlar, uzun şarj bekleme sürelerini ortadan kaldırarak operasyonel verimliliği büyük ölçüde artıracak.

Hidrojenin yüksek enerji yoğunluğu sayesinde araçlar çok kısa sürede yakıt ikmali yapabilecek ve gün içindeki soğutmalı teslimat operasyonlarını kesintisiz sürdürebilecek.

OTOBÜS PROJESİNDEN ELDE EDİLEN DENEYİMLER KULLANILACAK

Hafif ticari aracın mühendislik aşamasında, bu yıl piyasaya sürülmesi planlanan yakıt hücreli otobüs projesinden elde edilen önemli teknik deneyimlerden de yararlanılacak.

Merakla beklenen aracın seri üretiminin ise Japonya'da 1 Nisan 2027 ile 31 Mart 2028 tarihleri arasındaki mali yıl içerisinde başlaması hedefleniyor.